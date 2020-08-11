Москвичка созналась, что отправила деда в тюрьму за выдуманные домогательства

Москва, 11 августа. В Москве 16-летняя девушка обвинила своего деда в сексуальных домогательствах. Мужчина сел в тюрьму на 12,5 года. Спустя два года внучка созналась, что все это подстроил ее отец и на самом деле ничего не было.

По словам девушки, из-за того, что ей не было 18 лет, все показания вместо нее писал отец, а «сидела и только поддакивала», потому что я боялась, что он поднимет на нее руку.

«Потом чувствовала себя подавленной, решила как-то связаться с бабушкой и рассказать всю правду, что ничего не было», — поделилась она в беседе с телеканалом «360».

С февраля этого года ее дед находится в колонии в Тамбовской области. Его жена Лариса Куликова убеждена, что он невиновен. Теперь она настроена добиваться пересмотра дела. Отец девушки, по словам женщины, просто охотился на несколько принадлежащих им московских квартир.

«Он хотел, видимо, меня отравить мышьяком, захватить мои квартиры и жить припеваючи», — добавила она.

Адвокат Ольга Харикова в свою очередь обратила внимание, что прокуратура при вынесении обвинения опиралась только на показания отца и не назначала никакие экспертизы, игнорировала и другие факты.