Эксперт заявил, что США втянули Польшу в провальную авантюру по добыче газа

Варшава, 11 августа. Власти Польши долго скрывали крушение надежд по поводу добычи собственного сланцевого газа. Эта затея провалилась еще восемь лет назад, похоронив сотни миллионов долларов. Варшава только сейчас решилась признать печальный для себя факт, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Отметим, что эксперт комментирует недавнее признание главы правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньского. Топ-менеджер констатировал, что не оправдалась надежда на добычу газа в Польше, потому что он не такой, как в США. Пока этот вопрос Варшаве придется отложить, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Квечиньский также заявил, что технологии, применяемые в добыче сырья в США, никак не подходят для польских недр. Хотя и были пробурены десятки скважин, ведь объем запасов оценивался в два трлн кубометров.

Александр Фролов назвал авантюрой добычу сланцевого газа в Европе. По его мнению, Польша просто «повелась» на проведенное американским правительством исследование по запасам газа в разных уголках мира.

«И поляки, увидев в этом дайджесте триллионы кубов запасов, тут же заявили, что станут первой сланцевой державой в Европе. Они надеялись повторить эффект сланцевой революции США и сделать быстрые огромные прибыли», — прокомментировал специалист.

Тут есть важное обстоятельство: американцы с 1860 года изучали недра. Они уже имели представление, где и как надо бурить, чем пользоваться. Залежи сырья были сконцентрированы. Что касается Польши, то на ее территории они рассеяны на огромной территории, концентрация довольно слабая.

«В Польше запасы оказались рассеяны по огромной территории микроскопическими запасами, добыча которых не стоит сломанных буров. Крупные мировые компании, такие как Chevron, ExxonMobil, Total и MarathonOil, довольно быстро раскусили авантюру и ушли из проектов еще до 2012 года», — рассказал Александр Фролов.

Эксперт подчеркнул, что польские власти откровенно обманывали граждан, рассказывая им про скорую добычу огромных запасов газа. Подтверждением вранья являются два факта: строительство терминала для приема американского сжиженного газа и планирование проложить подводный газопровод от территории Норвегии.

Фролов допустил, что «сказки» про сланцевую державу давали политические очки и повышали предвыборные рейтинги. Власти точно знали об отсутствии перспектив добычи сланцевого газа в стране.