Суеверные индонезийцы обезглавили крокодила-демона

Москва, 11 августа. Четырехметровый крокодил навел ужас на жителей одной из деревень в индонезийской деревне Бангка-Белитунг. Суеверные индонезийцы настолько впечатлились размерами рептилии, что приняли его за демона и обезглавили.
Селяне выловили гигантское животное вечером 3 августа при помощи сетей с острыми лезвиями. Пойманный крокодил весил около 500 килограммов, его возраст оценивается в 50 лет.
Рыбаки отказались передавать водного обитателя представителям агентства по заповедникам и оставили животное по религиозным соображениям.
Руководитель ведомства Септиан Гаро пояснил, что жители деревни опасались крокодила, поскольку считали его демоном.
«Они ссылались на местные верования, согласно которым если рептилию перевезут куда-либо, этот регион будет обречен», — добавил чиновник.
Спустя два дня рептилия скончалась в результате истощения. Перед погребением тело животного изучили, и обнаружили отсутствие у него зубов. К месту захоронения массивного крокодила пришлось вести на бульдозере. Чтобы демон не вернулся и не отомстил им, местные отпилили животному голову.
«Тело и голова должны быть захоронены отдельно, потому что этот крокодил — демон. Прежде чем отрезать их, проводится специальный ритуал», — рассказал житель деревни.