Суеверные индонезийцы обезглавили крокодила-демона

Москва, 11 августа. Четырехметровый крокодил навел ужас на жителей одной из деревень в индонезийской деревне Бангка-Белитунг. Суеверные индонезийцы настолько впечатлились размерами рептилии, что приняли его за демона и обезглавили.

Селяне выловили гигантское животное вечером 3 августа при помощи сетей с острыми лезвиями. Пойманный крокодил весил около 500 килограммов, его возраст оценивается в 50 лет.

Рыбаки отказались передавать водного обитателя представителям агентства по заповедникам и оставили животное по религиозным соображениям.

Руководитель ведомства Септиан Гаро пояснил, что жители деревни опасались крокодила, поскольку считали его демоном.

«Они ссылались на местные верования, согласно которым если рептилию перевезут куда-либо, этот регион будет обречен», — добавил чиновник.

Спустя два дня рептилия скончалась в результате истощения. Перед погребением тело животного изучили, и обнаружили отсутствие у него зубов. К месту захоронения массивного крокодила пришлось вести на бульдозере. Чтобы демон не вернулся и не отомстил им, местные отпилили животному голову.