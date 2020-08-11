Гастроэнтеролог назвала простой способ снизить вред от шашлыка

Москва, 11 июля. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала простые правила, с помощью которых можно существенно снизить нагрузку на организм от употребления шашлыков.

В летний сезон эти советы, действительно, могут быть актуальны для многих россиян, ведь шашлык пользуется большой популярностью у наших сограждан. Сочное мясо, приготовленное на углях, будоражит вкусовые рецепторы, и потому фанаты шашлыка не считают съеденные куски. Но о пользе такого питания говорить не приходится.

По словам Нурии Диановой, у чрезмерного употребления мяса может быть много негативных последствий. В первую очередь любителям этого блюда следует помнить, что этот продукт богат животным белком, который в большом количестве плохо усваивается организмом человека. В итоге чрезмерная жадность может вызвать развитие предракового состояния, хронических колитов и запоров, сообщает телеканал «Звезда».

Употребляя шашлык, подчеркнула Дианова, не следует отказываться от зелени и свежих огурцов. Благодаря попаданию этих овощей в желудок удается нивелировать негативный эффект от канцерогенной корочки. Кроме того, гастроэнтеролог призвала воздержаться от поедания мяса в вечерние часы, сделав выбор в пользу более легких продуктов — рыбы, морепродуктов, салата с несоленым сыром, яиц или творога.

Правильное питание, по словам Диановой, предполагает сочетание белковой пищи с той, что богата клетчаткой. В таком случае значительно снижается риск развития диабета, атеросклероза и рака. Также оно позволяет человеку не набирать лишний вес.

