Избитый Широковым арбитр обратился с заявлением в полицию

Москва, 11 августа. Футбольный арбитр Никита Данченков, которого в ходе матча избил Роман Широков, обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

«Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле», — пояснил он.

Французов также добавил, что Широков не принес личных извинений Данченкову и «нанес удар» по репутации российского судейского корпуса, передает ТАСС.

«Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — подчеркнул он.

10 августа Широков избил судью в ходе любительского футбольного матча. Во время игры арбитр Данченков показал красную карточку Широкову, после чего футболист набросился на арбитра.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Напомним, Роман Широков ушел из профессионального спорта в 2016 году. За свою карьеру бывший футболист успел поиграть за «Рубин», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. 39-летний экс-полузащитник является трехкратным чемпионом России, а также обладателем «бронзы» Евро-2008.