Развод Джоли и Питта обернулся новым скандалом

Москва, 11 августа. Брэд Питт и Анджелина Джоли четвертый год подряд пытаются развестись, однако бракоразводный процесс все затягивается.

Пока идут суды, Питт все чаще стал появляться в доме жены и оставаться там надолго. Однако примирение обернулось новым скандалом. Джоли потребовала сменить частного судью, который занимался разводом пары. Актриса утверждает, что судья скрыл свои давние деловые отношения с адвокатом Питта.

Джоли считает, что судья был необъективен и пытался решить вопрос в пользу ее супруга. При этом Питта судья устраивает, и он не намерен от него отказываться. Не исключено, что Джоли намеренно затягивает судебный процесс и пытается выиграть время, чтобы подготовиться к следующей судебной битве.

Джоли и Питт подали на развод после 10 лет отношений. Звездный тандем воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Ранее бывший телохранитель Джоли рассказал, как актриса соблазнила Питта. По его словам, Джоли соблазнила своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, постоянно флиртуя с ним во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». После съемок в боевике в 2005 году симпатия между актерами была очевидна всем. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли также выходили за пределы актерской игры.