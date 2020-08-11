Донбасс сегодня: таксист обезоружил бойцов ВСУ, десантники конфликтуют с нацгвардейцами

Донбасс, 11 августа. Украинские подразделения ПВО выходят на охоту за беспилотниками ОБСЕ. Армия и Нацгвардия делят потоки контрабанды в зоне ООС. Таксист обезоружил и задержал двух пьяных бойцов ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе прошли относительно спокойно, но не обошлось без инцидентов. На юге Донецкой Народной Республики зафиксирован один обстрел со стороны противника с применением стрелкового оружия. При этом огонь велся не прицельно, сообщает управление Народной милиции ДНР.

Кроме того, военные республики зафиксировали пожар на позициях первого батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Набережного на юге Донецкой области. Как сообщает разведка дончан, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании противником окопных зарядов.

Подразделения ВСУ намерены сбивать беспилотники ОБСЕ

Разведчикам Народной милиции ДНР от собственного источника в 54-й механизированной бригаде ВСУ поступила информация о планах бригадного подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбивать все воздушные цели в зоне ответственности данной воинской части. К такому решению пришел начальник службы ПВО майор Савченко после высказанных замечаний со стороны комбрига Алексея Майстренко. Офицер высказал подчиненному о ненадлежащем прикрытии от ОБСЕ мероприятий по размещению запрещенного Минскими соглашениями вооружения в границах населенных пунктов.

Сам же командир бригады выслушал аналогичные замечания от командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко, который упрекнул Майстренко в нарушении перемирия конкретно в части размещения вооружений. Как уверяет источник Народной милиции ДНР, начальник ПВО бригады буквально воспринял озвученные вышестоящим офицером претензии и приказал расчетам зенитно-ракетных комплексов «Оса» сбивать все воздушные цели.

Между армией и Нацгвардией Украины произошел конфликт

Днепропетровские десантники из 25-й воздушно-десантной бригады армии Украины и бойцы Национальной гвардии делят потоки контрабанды наркотиков и психотропных веществ из зоны конфликта, сообщает луганское управление Народной милиции. В Станично-Луганском районе нацгвардейцы на днях остановили для досмотра два военных «Урала» ВСУ, в результате чего обнаружили около пяти килограмм наркотиков. Группу десантников задержали.

Прибывший для освобождения бойцов ВСУ замполит первого батальона не смог уладить конфликт «дипломатическим» путем. Задержанных освободили только после убедительной демонстрации силы и оружия прибывшими на помощь сослуживцами военных. В настоящее время подразделения Нацгвардии переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением операции по выявлению и пресечению каналов контрабанды наркотиков в зоне ООС.

Таксист разоружил и связал пьяных «защитников» Украины

Украинская армия продолжает деградировать, сообщают в Луганске и приводят в качестве доказательства следующую информацию от источников на подконтрольной ВСУ территории. Двумя днями ранее в районе поселка Орехово Луганской области двое бойцов 93-й механизированной бригады в состоянии сильного опьянения воспользовались услугами такси, но отказались платить за поездку, угрожая водителю оружием.

В свою очередь водитель хладнокровно оценил степень невменяемости «освободителей», завладел автоматом одного из них, после чего скрутил обоих буксировочным тросом. После инцидента таксист сам доставил невоспитанных пассажиров в отделение комендатуры, где сдал военным бойцов и отобранный автомат.