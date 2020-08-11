Названы симптомы, когда ребенку необходим психолог

Москва, 11 августа. Ребенок нуждается в специализированной помощи, когда наблюдаются нарушения сна, навязчивые движения, неадекватные реакции на обычные ситуации. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

По ее словам, токсическая реакция на стресс может проявляться расстройствами сна.

«Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребенка невозможно успокоить, <…> – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами», — пояснила Безруких.

Об этом могут свидетельствовать также регулярные жалобы ребенка на различные боли и навязчивые движение, такие как тики, подергивания, выкручивания рук, пуговиц. При появлении таких признаков эксперт рекомендовала обратиться к психологу.

«Также — когда ребенок отказывается заниматься, не хочет с кем-то взаимодействовать. Но во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача», — добавила специалист.

Бороться со стрессом у ребенка помогут грамотная организация режима дня и рациона питания. Безруких подчеркнула, что для ребенка крайне важна физическая активность.