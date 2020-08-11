Названы условия для увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет

Москва, 11 августа. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет могут быть увеличены для малоимущих семей, об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Увеличенные выплаты могут получить семьи с детьми от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не достигает регионального прожиточного минимума даже с учетом пособия (в среднем по стране 11-12 тысяч рублей). Пособие может быть увеличено с 1 января 2021 года.

Ежемесячная выплата на детей может быть увеличена вдвое ― с 5,5 тысячи рублей до 11-12 тысяч рублей для того, чтобы довести среднедушевой доход семьи до размера прожиточного минимума.

«С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от трех до семи лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году», — сообщили в ведомстве.

Меценат, общественный деятель, предприниматель Грант Агасьян отметил, что государство все больше усиливает социальные программы, и это очень важно для поддержки населения. По его мнению, итоговая цель — не просто поддержка населения в сложный период, а существенный подъем уровня жизни в стране.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что решение об увеличении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет принято в рамках программы по борьбе с бедностью. Возраст детей, за которых выплачиваются средства, выбран неслучайно.