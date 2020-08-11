Гинцбург назвал срок действия вакцины от коронавируса

Москва, 11 августа. Привившиеся российской вакциной от коронавируса ученые обладают устойчивым иммунитетом даже спустя пять месяцев. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Кое-кто из тех, кто привился в конце марта (ученые центра имени Гамалеи. — Прим. ФАН), проверился — там довольно высокие титры сохраняются. А прошло уже 4–5 месяцев», — сказал Гинцбург в интервью агентству «Интерфакс».

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.