У экс-солиста «Ласкового мая» с COVID-19 обнаружили рак

Москва, 11 августа. Медики обнаружили у бывшего солиста поп-групп «Ласковый май» и «Мама» Александра Прико, ранее госпитализированного с коронавирусом, онкологическое заболевание. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Экс-наставник «Ласкового мая» написал, что врачи вылечили музыканта от COVID-19, но вскоре у него развился рак, его состояние тяжелое.

«На почве коронавируса у него развивается рак легкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака», — пояснил Разин.

По словам продюсера, он всегда запрещал артистам курить, но единственные, кто не внимал этим требованиям, были Прико и его одноклассник Юрий Шатунов.

«Надеемся, что мы справимся с этой болезнью. Мы с Леной — супругой Саши — делаем все возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше», — добавил руководитель «Ласкового мая».

В начале августа Прико был доставлен в петербургскую больницу Святого Георгия Победоносца. У 46-летнего артиста проявились признаки коронавируса.

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