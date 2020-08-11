Летов: Фестиваль «Традиция» — попытка синтеза традиционализма и новаторства

В фестивале «Традиция» я буду принимать участие во второй раз. Мне очень приятно, что меня приглашают на это мероприятие, потому что я все-таки считаю себя в меньшей степени традиционалистом, в большей — новатором. И мне лично хотелось бы, чтобы в нашем современном российском искусстве была бы определенная пропорция традиционализма и новаторства.

Мне кажется, очень хорошо, что на фестиваль традиционной музыки и традиционного искусства приглашают меня, считающегося записным авангардистом. Мне это очень приятно!

Я буду там выступать вместе с Тиной Георгиевской — певицей, достаточно широко известной по своим работам с хором-ансамблем русской песни «Сирин». Мы с ней сейчас готовим программу. Я думаю, что там будут песнопения на арамейском, древнееврейском языках, русские и белорусский народные, а также исторические песни, духовные стихи XVII века. Мне кажется, это — небезынтересное соединение импровизации и традиции.

На фестивале «Традиция» новаторства не так много. Я участвовал в самом первом фестивале, был там в трех ипостасях — выступал с Тиной, у нас был проект «Иллюзия традиции», также прочитал лекцию о творчестве Сергея Курехина, который, бесспорно, новатор. И в конце я играл вместе с группой «Ва-Банкъ» Александра Ф. Скляра в разных жанрах — от рока до фри-джаза.

Панорама фестиваля достаточно широка. Там проходят и лекции, и тренинги, и выступления писателей, не все из которых абсолютные традиционалисты. Мне представляется очень интересной эта попытка проведения фестиваля современного искусства, опирающегося на традиции и все связанное с ними.

Проходит фестиваль в историческом месте — в усадьбе Захарово, где прошли детские годы Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, это само по себе символично и интересно.

Концерт Сергея Летова и Тины Георгиевской «Разгоняем тучи» пройдет 22 августа в рамках фестиваля «Традиция» в подмосковном Захарове. Информационным партнером фестиваля выступает Федеральное агентство новостей.