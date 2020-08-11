Муж Гагариной ответил стихами обвинявшим его «экстрасенсам»

Москва, 11 августа. Муж певицы Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков — решил ответить на частые упреки со стороны пользователей Instagram. Для них он опубликовал стих, комментируя обвинения в том, что еще не развелся, а уже был замечен с другой.

Примечательно, что общественность ранее смогла установить, что у него якобы завязываются отношения с миллионершей.

В коротком стихотворении он постарался ответить на все выпады в свой адрес касательно поведения дома и алчности. Тех, кто «плодил в отношении него версии и теории, он называл «экстрасенсами».

«Без году неделя, а уж сколько версий. И женщина-бизнес, и дама-банкир. Авто подарили, альфонс богомерзкий, домашний тиран и энерговампир», — звучит отрывок стиха.

По словам автора, постоянные слухи и сплетни в свой адрес напоминают ему «лютый дурдом». Таким стихом он мог дать понять, что никаких отношений на стороне с миллионершами у него нет.

Пользователи Instagram оценили творческий «полет» фотографа. Кто-то посетовал, что ему такого творчества не хватало в школе, иначе был бы отличником.

«Были бы такие поэты, когда я учился, отличником бы стал, а теперь хожу и сам себе их рассказываю», — написал фолловер.

Одна девушка подчеркнула, что Исхаков для нее является самодостаточным человеком. Она отметила, что подписалась на фотографа поэтому, а не из-за того, кто у него жена.