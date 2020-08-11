Аналитики выяснили, почему выпускникам трудно найти работу

Москва, 11 августа. Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди выпускников российских вузов. Аналитики выяснили, какие проблемы чаще всего возникают у молодых специалистов после окончания учебы. Большинство не может трудоустроиться из-за отсутствия опыта.

«Отвечая на открытый опрос, большинство из них назвали основной сложностью трудоустройства отсутствие опыта (68%). 15% бывших студентов отметили отсутствие или малое количество подходящих вакансий, 8% — низкие зарплатные предложения. 2% считают проблемой отсутствие у них практических навыков и знаний необходимых для работы программ», — говорится в пресс-релизе портала SuperJob.

Также среди причин называют недобросовестность работодателя, отсутствие протекции, гендерные стереотипы и высокую конкуренцию на рынке труда. Такие ответы давали по 1% опрошенных. Десятая часть респондентов отметила, что не может найти работу из-за срочной службы в армии и отсутствия стажировок. При этом 65% респондентов устроились работать в организацию, в которой стажировались.

«Несмотря на то, что основной функцией стажировки 71% молодежи считает получение практических навыков, это еще и отлично зарекомендовавший себя способ устроиться на работу. Именно о такой карьерной траектории рассказали 65% россиян до 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок. Еще 12% стажировавшихся респондентов джоб-оффер получили, но отклонили», — подчеркивают аналитики.

Исследование показало, что работу проще находят специалисты, окончившие обучение 2 или 3 года назад. Также необходимо отметить, что разницы между аналогичным исследованием, проведенным в 2017 году нет. Тогда и сейчас средний показатель сложности трудоустройства респонденты оценили на 7,1 балла из 10 возможных.