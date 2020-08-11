Лето подходит к концу, но у нас в запасе еще есть несколько теплых недель, которые можно провести на пикниках, прогулках в парках, отдохнуть (или поработать) на даче, а если повезет, то и рвануть на море. Разбираемся, сколько официальных выходных и рабочих дней ждет нас в августе и стоит ли брать отпуск в это время года.

Всего в 2020-м по производственному календарю, который обычно утверждается осенью каждого года, было предусмотрено 14 нерабочих праздничных дней. Большую часть из них мы уже отгуляли. Так, с 1 по 8 января включительно в России отмечали наступление Нового года, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России и последний, оставшийся на этот год — День народного единства, который приходится на 4 ноября.

На деле получается, что жители России отдыхают значительно большее количество дней, поскольку у нас практикуются переносы выходных дней на будние, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Исключением из этого являются новогодние и рождественские каникулы. При этом правительство РФ может переносить нерабочие дни как посчитает нужным, в том числе устраивать рабочие субботы, если это целесообразно и позволяет продлить праздники. Например, благодаря таким «трансферам» россияне получили практически полноценный внеочередной отпуск на майские праздники.

Ежегодный оплачиваемый отдых, который по общему правилу составляет не менее 28 календарных дней, можно продлить при помощи праздничных. Трудовой кодекс гласит, что один раз в год сотрудник организации обязан отдыхать от своих служебных обязанностей не менее 14 дней подряд. Оставшуюся часть он может расходовать по своему усмотрению, в том числе присоединяя их к государственным праздникам, предварительно уведомив о своих намерениях кадровую службу и начальство.

Праздники в августе 2020 года

Если верить календарю выходных дней, август богат на праздничные дни, но, увы, ни один из них не является официально нерабочим. Особенно много в этом месяце торжеств, связанных с Вооруженными силами Российской Федерации. Все они празднуются с большим размахом: первые лица страны обращаются к военнослужащим с поздравительными речами, особо отличившимся на службе дарят ценные подарки и отмечают их заслуги перед Отечеством медалями и грамотами, проводят парады и смотры военной техники, на площадях, в парках и скверах устраивают концерты, показательные выступления и массовые гуляния, а завершают торжества грохотом салюта. 2 августа страна празднует День ВДВ, 12 августа чествует отважных летчиков, служащих в военно-воздушном флоте, в третье воскресенье августа (16.08.) — всех причастных к авиации, в том числе гражданской, а 21 августа поздравляет элиту вооруженных сил — офицерский состав.

Не останутся без внимания и представители обычных гражданских ремесел. Свои профессиональные праздники отметят физкультурники (8.08.), железнодорожники (2.08.), археологи (15.08.) и шахтеры (30.08.).

22 августа Российская Федерация празднует день рождения одного из трех главных своих символов — государственного флага.

Для всех православных христиан август — месяц особенный. Верующие отмечают сразу три спаса — Медовый (14.08.), Яблочный (19.08.), или Преображение Господне, и Ореховый (29.08.). На этот период приходится двухнедельный Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа и отличается особой строгостью. На следующий после его окончания день празднуется Успение Пресвятой Богородицы — одно из главных торжеств в православной культуре. В эти дни люди традиционно посещают богослужения в храмах, освящают плоды нового урожая и готовят из них постные блюда, которыми угощают близких и друзей.

Сколько выходных и рабочих дней в августе 2020-го

Все выходные дни августа приходятся на привычные для стандартной пятидневки субботу и воскресенье. Всего их в этом месяце десять. А вот сходить на службу придется 21 раз, что равняется 168 часам при условии 40-часовой рабочей недели.

Многие задаются вопросом, выгодно ли брать отпуск в августе. Специалисты по трудовому праву отвечают на этот вопрос утвердительно, поскольку большое количество рабочих дней гарантирует хорошие отпускные. Желающих отдохнуть на исходе лета всегда много, так что не забудьте заранее ознакомиться с графиком отпусков и написать соответствующее заявление. Хорошего отдыха!