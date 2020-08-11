Эксперт оценил рекордную закупку США российской нефти

Соединенные Штаты Америки частично замещают российской нефтью недостаток черного золота из Венесуэлы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рекорд России

Россия за первые шесть месяцев 2020 года поставила в США рекордное количество нефтепродуктов — более девяти миллионов тонн на 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (четыре миллиона тонн) поставки увеличились в 2,3 раза и достигли максимального уровня с 2004 года. При этом на Соединенные Штаты за полгода пришлось свыше 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 миллиона тонн).

Это второе место после Нидерландов, куда РФ поставила 12,19 миллиона тонн (16,3% от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 миллиона тонн).

Увеличение закупок

Как отметил Артем Деев, Россия в прошлом году поставляла на экспорт 10-12 миллионов тонн нефтепродуктов. США были в списке стран, куда отправлялась небольшая доля этого товара. В 2020 году РФ ежемесячно поставляет 12-13 миллионов тонн нефтепродуктов на экспорт, но сейчас Америка значительно нарастила свою долю, обогнав Нидерланды и Мальту.

«Это объясняется тем, что Соединенные Штаты частично замещают недостаток нефти из Венесуэлы, а также пользуются ситуацией, когда цены на российские нефтепродукты значительно снизились (на 42% по сравнению с прошлым годом. — Прим. ФАН). Потому в денежном выражении итоги экспорта нефтепродуктов мало изменились по сравнению с прошлым годом. В 2019 году РФ получила за первое полугодие 1,7 миллиарда долларов, в 2020 году — 2,2 миллиарда долларов», — пояснил Артем Деев.

По мнению эксперта, происходит техническое увеличение закупок со стороны США, но при этом объем выручки растет меньшими темпами, чем физические объемы поставок. Это обычная рыночная ситуация, когда клиент закупает нужные ему товары на пике падения цен.

«Таким же образом поступал Китай в течение весны, когда резко упали цены на нефть: РФ поставила в КНР больший объем сырья, но в денежном выражении доходы России не увеличились», — заключил Артем Деев.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому в течение месяца нефтяные цены будут колебаться в диапазоне 40-45 долларов за баррель. При этом максимальный уровень цен (49 долларов за баррель марки Brent) будет достигнут к концу второй декады месяца.