Эксперт назвал защищающие организм от коронавируса факторы

Москва, 11 августа. Генетические особенности могут препятствовать заражению человека коронавирусом. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, некоторые люди не подвержены заражению коронавирусом из-за особенностей организма. Он также добавил, что в настоящее время ученые пытаются систематизировать встречающиеся генетические варианты, что впоследствии позволит определять течение болезни у того или иного человека.

«Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом», — рассказал Лебедев в интервью «Российской газете».

Стоит отметить, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Препарат поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек умерли. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.