Xiaomi презентовала флагманскую модель смартфона Mi 10 Ultra

Пекин, 11 августа. Производитель смартфонов из Китая — компания Xiaomi провела презентацию нового флагманского гаджета Mi 10 Ultra. Презентация в режиме онлайн проводилась в честь 10-летия фирмы.

Флагман имеет дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Он оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти, размер встроенной для хранения файлов составляет 128 гигабайт. Модель «топового» уровня получила в два раза больше оперативной памяти, объем встроенной увеличился в четыре раза.

На задней стороне гаджета расположена камера на четыре объектива разрешением 48, 48, 12 и 20 мегапикселей.

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов. Для быстрой зарядки ему потребуется менее получаса.

Новинка в базовой комплектации обойдется, в пересчете с юаней на рубли, почти в 56 тысяч рублей. «Топовая» модель будет дороже на 18 тысяч рублей.