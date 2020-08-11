Киев, 11 августа. Националисты являются настоящими сепаратистами и главными врагами Украины, раскалывающими страну. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Националисты говорят, что есть украинская Украина и есть украинские патриоты, а все остальные — это не патриоты, и вся остальная Украина не украинская… Те местечковые политики, которые проводят такую риторику — настоящие сепаратисты, потому что они сепарируют и раскалывают Украину, потому что из цветущей мультикультурной страны мы превращаемся в деградированную территорию», — заявил Карасев в эфире телеканала «НАШ».

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение ультраправых националистов. Они считают себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.