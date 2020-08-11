Депутаты предлагают складировать аммиачную селитру в российских портах

Санкт-Петербург, 11 августа. Взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута заставит фракцию «Справедливая Россия» заново пересмотреть законопроект, который предлагает снять запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов. Об этом в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» заявил депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Наша фракция против этого законопроекта, потому что считаем экологию приоритетной перед вопросами экономики. Но есть обратная сторона этого: мы платим огромные деньги Прибалтике, и деньги уходят из нашей страны — это 5 млрд рублей ежегодно. Поэтому если будут соблюдены вопросы безопасности, то вполне возможно, что это решение будет оправданно», — сказал он.

Эксперт предлагает не проводить параллелей между взрывом химудобрений в Бейруте и экологической катастрофой в Норильске.

«В Норильске ЧП случилось не с минеральными удобрениями. В Бейруте взорвалась аммиачная селитра, это тоже несколько иное, чем агрохимикаты, о которых идет речь в законопроекте», — пояснил депутат.

Между тем он выразил намерение внимательно рассмотреть законопроект во втором чтении.