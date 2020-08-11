Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее радости из-за ареста квартиры

Москва, 11 августа. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина осталась довольна решением суда об аресте ее квартиры в Новой Москве. Об этом сообщила адвокат артистки Юлия Вербицкая.

Споры вокруг принадлежащей Федосеевой-Шукшиной жилплощади не утихают последние несколько месяцев. Некоторое время назад с целью обезопасить собственность актриса переписала квартиру на своего мужа продюсера Бари Алибасова. Однако весной 2020 года стало известно, что супруг по непонятным причинам передал право владения на недвижимость своему помощнику — Сергею Моцарю.

Лидию Николаевну, опасавшуюся, что квартиру не получат ее законные наследники, такое положение вещей удивило. Она обратилась за помощью к юристам, которые добились ареста недвижимости.

«Следующие наши шаги — получение документов регистрационного дела, в котором мы увидим, собственно, договор купли-продажи, заключенный между Алибасовым и Моцарем», — заявила Вербицкая.

Она также добавила, что теперь появится возможность узнать, кто именно подал документы на регистрацию от имени ее клиентки. Вербицкая подчеркнула, что Федосеева-Шукшина осталась довольна решением суда. Она рада, что атмосфера царившей неопределенности больше не будет довлеть над ней. Кроме того, актрису волновало то, где находится ее муж, от имени которого в прессу то и дело поступали довольно сомнительные заявления.

В данный момент не понятно, чем именно завершится эпопея с квартирой в Новой Москве, однако Вербицкая уверена, что у Федосеевой-Шукшиной хорошие шансы на победу. В то же время артистка не против наладить отношения с супругом, которого, как она уверена, ввели в заблуждение и подтолкнули к незаконной сделке.

Ранее Бари Алибасов признавался, что страдает провалами в памяти. Проблемы со здоровьем у продюсера возникли после того, как он выпил средство для прочистки труб «Крот».