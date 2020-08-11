Самойлова выложила трогательное видео Джигана с сыном

Москва, 11 августа. Модель Оксана Самойлова — жена певца Джигана — опубликовала видео в Instagram stories, которое поклонники пары сочли очень трогательным.

Съемка сделана на отдыхе в Турции. На видео в море певец играет с младшим сыном Давидом, что очень тронуло, судя по комментариям, подписчиков.

Позднее модель опубликовала фотографию с малышом, констатировав, как быстро растет ребенок.

«Парень растет просто с какой-то молниеносной скоростью. В пять месяцев носим одежду на 9. Сидим, пытаемся болтать, передвигаемся переворотами куда хотим и бесконечно улыбаемся», — прокомментировала модель.

Фотография вызвала огромный восторг подписчиков. Всего за 4 часа кадр набрал более 800 тысяч «лайков».

Одна из пользовательниц обратила внимание, что Давид и должен активно расти, учитывая габариты родителей.

«Ну так Оксан, у вас 175 сантиметров, да и Джига — не с наперсток, в кого Давиду то быть крохотным», — выразила мнение поклонница.

Другая объяснила, что дело не в росте, а в том, как шьют на китайских фабриках.

«Просто одежду китайцы шьют, вот и маленькая, это у всех так — не переживайте!» — посоветовала пользовательница.

Основная же часть комментариев сводилась к восхищениям ребенком, его позитивом и пожеланиям здоровья малышу.