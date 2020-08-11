Вирусолог Альтштейн: Первая группа риска получит вакцину от COVID-19 осенью

Несколько стран успешно работают над вакциной от коронавирусной инфекции. Это Китай, США, Великобритания и Россия. Но сегодняшнее событие особенно примечательно — после второй фазы испытаний российский препарат зарегистрировали официально, торжественно, с объявлением президентом.

Это достижение в области молекулярных биотехнологий и вирусологии. Научная работа в этом направлении в контакте с западными странами идет около 40 лет, в ней участвует огромное количество людей. В результате была изготовлена вакцина против вируса MERS-CoV, лихорадки Эболы, а в институте был создан работоспособный коллектив из очень талантливых людей, которые и смогли совершить прорыв.

Первая группа риска: врачи, учителя — получат вакцину, как только власть даст разрешение. Московским медработникам в порядке эксперимента, возможно, начнут делать прививки уже этой осенью. Кроме того, должна пройти третья фаза испытаний вакцины, в которой примут участие тысячи испытуемых. На основании этой фазы можно будет судить о дальнейшей безопасности препарата и его эффективности.

Оба критерия, безопасность и эффективность, крайне важны. Если не будет доказана безопасность вакцины, ее нельзя будет применять, если не будет эффективности — ее применение бессмысленно.

Чтобы признать вакцину безопасной и эффективной, ее нужно использовать не на десятках людей, а на многих тысячах. Сейчас зарегистрированный препарат пойдет на третью фазу испытаний — люди будут находиться под наблюдением, но будут жить в привычных условиях, подвергаясь возможному вирусу. Эти люди могут заражаться, заболевать. И будет определено, насколько эта вакцина их защищает.

Промышленное производство препарата в России организуется уже сейчас. Но широко применять вакцину начнут только к началу следующего года. Причем в таблетках этого препарата не будет: люди будут получать по две инъекции лекарства. У некоторых не будет никакой внешней реакции. Иногда может побаливать место укола, возможно небольшое повышение температуры через несколько часов после введения, но это все легкие эффекты, которые быстро проходят. Ничего страшного в них нет. Иммунитет после прививки должен сохраняться как минимум в течение года, а возможно и дольше.

Поступит ли вакцина в продажу? Думаю, ни в какую продажу препарат поступать не будет, потому что вакцинация будет бесплатной. А вот чтобы продавать вакцину другим странам, нужно закончить ее испытания. Должна быть уверенность и убежденность, что в реальных условиях эпидемии вирус побежден и лекарство помогает. После этого, конечно, в мире будет много желающих ее купить, если, конечно, у нас будет возможность произвести нужное количество.

Так или иначе, на первом месте — всегда интересы России. Если вакцина окажется эффективной, то она должна применяться в первую очередь в нашей стране. Но Россия может и передать технологию производства этой вакцины другим странам, где ее также начнут производить.

Массовое производство вакцины — это очень трудоемкий процесс. Насколько наша биологическая промышленность справится с производством нужного количества — жизнь покажет. Это будет происходить постепенно, быстро такое сделать нельзя. Для эффективного воздействия на эпидемию нужны многие десятки миллионов доз этой вакцины. В таких странах, как наша, где живут миллионы людей, быструю массовую вакцинацию провести невозможно. Постепенно будет вырастать производство, постепенно будет накапливаться и использоваться эта вакцина.

К концу года испытания вакцины должны быть закончены. Начатое сейчас будет налаживаться, продолжаться, запас вакцины будет сделан, чтобы ко времени, когда станет понятно, что с этой вакциной все в порядке, начать ее массовое использование.

Первыми испытали на себе препарат производители этой вакцины, а также добровольцы, в числе которых была и дочь президента Владимира Путина. Все эти люди — молодцы. Сказать, что это был очень большой риск, нельзя, но они были первыми, и это достойно уважения. Реакция дочери президента на вакцину — повышенная температура — была совершенно нормальной. Если бы я не был врачом и не знал бы о нашей стране, я бы удивился ее поступку.

Отмечу, что это очень важный ход. Если президент придает этому такое важное значение, значит, будет государственная поддержка.