Муцениеце после развода с Прилучным выяснила, что она «бревно» в постели

Москва, 11 августа. Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным регулярно экспериментирует с занятиями на досуге. Очередной опыт показал странный и неожиданный результат.

В одиночестве девушка начала пользоваться различными мобильными приложениями. Одно из них определяет, насколько активен человек в постели.

Гордости Муцениеце не было предела, когда она увидела итоги тестирования. Выяснилось, что актриса невероятно хороша в сексе, ее результат слегка не дотянул до 100%.

Каково же было удивление знаменитости, когда она решила для закрепления пройти опрос снова. В второй раз приложение назвало Муцениеце «бревном» в постели.

Актриса не стала всерьез воспринимать «диагноз», а наоборот знатно повеселилась из-за этого казуса.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне нынешнего года. Актриса неоднократно жаловалась на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны. В браке звездная пара прожила почти девять лет. У супругов остались Сын Тимофей и дочь Мия, передает НСН.

Чуть позже стало известно о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. При этом артисты отрицают влияние на решение третьих лиц и скандально известной постельной сцены в фильме «Текст», сообщает «Царьград».