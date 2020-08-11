Россиян могут обязать страховать жилые дома от пожаров

Санкт-Петербург, 11 августа. Обязательное страхование жилых домов от пожаров необходимо вводить в России, однако сейчас оно будет слишком обременительным для россиян, считает председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.
Тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году» обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперты считают, что обязательное страхование жилых домов от пожаров в данный момент является непосильным бременем для экономически неблагополучной части населения Российской Федерации, но варианты его введения стоит просчитывать.
По словам Попова, рано или поздно Россия придет к обязательному страхованию от пожаров.
«Такая инициатива вносилась в Госдуму, но сегодня законодатель исходит из того, что у граждан, учитывая экономические процессы в стране, должен быть выбор, и эта процедура остается добровольной. Но мы несомненно придем к этому», — заявил Григорий Попов.
По его мнению, такой вид страхования принесет позитив и пострадавшим от пожаров, и третьим лицам, но пока плата за страховку может стать нагрузкой на бюджет россиян в сложной экономической ситуации.
С экспертом согласен и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. По его словам, пожары случаются в домах граждан, которые неблагополучны.
«Зачастую они происходят у тех, кто выпивает сильно, сидит без работы, ведет асоциальный образ жизни с колоссальными долгами по квартплате. О какой возможности страховки их квартир можно говорить? Я думаю, что на граждан это бремя тяжело будет переложить из-за физического отсутствия у них денег», — отметил депутат.
Между тем, по его мнению, здравый смысл в подобной инициативе имеется, как в случае с автострахованием, которое позволило снизить уровень криминогенности на дорогах. Главное, по мнению Андрея Анохина, необходимо рассчитать финансовую модель, которая позволит гражданам России безболезненно для своего бюджета оплачивать этот вид обязательного страхования.
«Давайте посчитаем реально, в каком финансовом положении граждане сейчас находятся, какие деньги они получают, какие у них траты, и есть ли в этих тратах дополнительные возможности, чтобы платить за страховку», — предложил депутат.