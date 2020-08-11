Россиян могут обязать страховать жилые дома от пожаров

Санкт-Петербург, 11 августа. Обязательное страхование жилых домов от пожаров необходимо вводить в России, однако сейчас оно будет слишком обременительным для россиян, считает председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.

Тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году» обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперты считают, что обязательное страхование жилых домов от пожаров в данный момент является непосильным бременем для экономически неблагополучной части населения Российской Федерации, но варианты его введения стоит просчитывать.

По словам Попова, рано или поздно Россия придет к обязательному страхованию от пожаров.

«Такая инициатива вносилась в Госдуму, но сегодня законодатель исходит из того, что у граждан, учитывая экономические процессы в стране, должен быть выбор, и эта процедура остается добровольной. Но мы несомненно придем к этому», — заявил Григорий Попов.

По его мнению, такой вид страхования принесет позитив и пострадавшим от пожаров, и третьим лицам, но пока плата за страховку может стать нагрузкой на бюджет россиян в сложной экономической ситуации.

С экспертом согласен и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. По его словам, пожары случаются в домах граждан, которые неблагополучны.

«Зачастую они происходят у тех, кто выпивает сильно, сидит без работы, ведет асоциальный образ жизни с колоссальными долгами по квартплате. О какой возможности страховки их квартир можно говорить? Я думаю, что на граждан это бремя тяжело будет переложить из-за физического отсутствия у них денег», — отметил депутат.

Между тем, по его мнению, здравый смысл в подобной инициативе имеется, как в случае с автострахованием, которое позволило снизить уровень криминогенности на дорогах. Главное, по мнению Андрея Анохина, необходимо рассчитать финансовую модель, которая позволит гражданам России безболезненно для своего бюджета оплачивать этот вид обязательного страхования.