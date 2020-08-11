В США оценили появление в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Вашингтон, 11 августа. Помощник президента США Келлиан Конуэй прокомментировал регистрацию российской вакцины против коронавируса.

По его словам, российская вакцина прошла «слишком мало испытаний», поэтому «может отставать» от американских аналогов.

«Это так. Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы», — пояснил Конуэй.

Он также добавил, что в настоящее время в США разрабатываются шесть вакцин против коронавируса.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции. По данным ведомства препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.