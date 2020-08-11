Маневр с Huawei поможет Китаю на фоне катастрофического падения ВВП США

Генеральный директор китайской IT-компании Huawei Ю Чендон заявил о прекращении с 15 сентября производства процессоров Kirin 9000, используемых в производстве смартфонов, из-за санкций США. Это случилось буквально сразу же после того, как прошла информация о том, что Huawei «столкнула» южнокорейский Samsung с первого места в мировом производстве смартфонов.

Конечно, для китайцев разработка и продажа смартфонов — далеко не основной бизнес, их специализация — 5G-технологии. Но, во-первых, высокопроизводительные чипы Kirin могли быть использованы в широкой линейке электронных устройств. А во-вторых, отказ от их производства автоматически влечет за собой серьезные убытки для компании и, следовательно, осложняет для нее конкуренцию. Параллельно с этим наносится удар и по экономической интеграции континентального Китая с Тайванем, поскольку указанное производство размещалось на мощностях фирмы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Поэтому данное решение практически во всем мире воспринято как новое поражение КНР в ее длящемся и, более того, нарастающем конфликте с Соединенными Штатами. Но, как говорится, «не все так однозначно».

Заявляя себя и объективно выступая в качестве потерпевшей стороны, «изображая жертву», Китай создает все условия для укрепления своих позиций. И не только на других участках фронта этой войны, вроде Гонконга, где 10 августа за нарушение закона о защите национальной безопасности был арестован медиамагнат Джимми Лай. И не только за счет ударов наотмашь, типа ограничения экспорта редкоземельных металлов, без которых не может обходиться вся современная электронная промышленность.

Существует пока не подтвержденная информация о том, что компания Huawei не только разработала новое поколение процессоров, но и готова к его выпуску на оборудовании китайского производства и с использованием китайского программного обеспечения. А высказывания ее гендиректора были сделаны в полном соответствии с заветами легендарного Сунь Цзы: «Если ты и можешь что-нибудь, делай вид, что не можешь».

В случае этого маневра полная локализация производства чипов и его вывод из Тайваня вполне может выдаваться за следствие антикитайских санкций со стороны США, что, конечно, не прибавит симпатии к американцам в тайваньском обществе.

МИД КНР постоянно высказывается в том духе, что «Америка потеряла голову», используя при этом все более агрессивную лексику. Особую эффективность действиям «Красного дракона» придает предвыборная борьба в США, катастрофические последствия коронавирусной инфекции для американской экономики и массовые BLM-протесты, которые во многом были организованы и поддержаны представителями глубинного государства, противостоящего президенту Дональду Трампу.

Тем временем сторонники Демпартии убеждают американцев в том, что переизбрания Трампа всеми силами добивается Россия и с этой целью якобы активно вмешивается в политический процесс. А сторонники действующего президента США утверждают, что его оппонент Джозеф Байден действует в интересах злейшего врага современной Америки — «красного» коммунистического Китая, который виноват-де и в пандемии COVID-19, и в акциях «левых фашистов», и во множестве других бед.

При этом не следует забывать, что ВВП США за первую половину 2020 года из-за антикоронавирусных мер рухнул почти на треть, в то время как экономика КНР показала путь небольшой, на уровне 3%, но все-таки рост. Кроме того, Пекин и Москва предпринимают совместные усилия по дедолларизации своих национальных экономик и мировой экономики в целом. Что, в свою очередь, требует их деофшоризации (КНР в этом плане ускоренными темпами «закрывает» Гонконг, а Россия — Кипр и прочие «евроофшоры»).

Важнейшую роль здесь должен сыграть очередной пересмотр валютной корзины МВФ, который должен был состояться в октябре-ноябре текущего года, но который США и Великобритания всеми силами стремятся сдвинуть на год, а еще лучше — на более длительный и неопределенный срок.

Учитывая глобальную экономическую динамику, можно сказать, что их поведение напоминает поведение легендарных страусов, которые при любой опасности засовывают голову в песок, — ведь соотношение сил в мировой экономике изменяется отнюдь не в пользу коллективного Запада. И не только сегодня, а на перспективу ближайших 5–10 лет. Если, конечно, терпящие бедствие джентльмены не решатся по старой памяти устроить какой-нибудь масштабный «блицкриг» с попыткой уничтожения своих конкурентов.

Но на этот вариант у человечества сегодня есть Россия.