Дочь Легкоступовой поместила мать в нарколечебницу под вымышленной фамилией

Москва, 11 августа. Певицу Валентину Легкоступову поместила в наркоклинику ее дочь Анетта Бриль. Причем сделала это под чужой фамилией, потому что не хотела внимание прессы.

В беседе с полицией Анетта рассказала, что ее мать с 23 июля по 7 августа не выходила связь. Все это время певица была со своим мужем Юрием Фирсовым — они употребляли спиртное в квартире Валентины. 7 августа дочь решила ее навестить, там она обнаружила обоих в состоянии сильного опьянения. Дома был сильный беспорядок. На лице у Легкоступовой были кровоподтеки. Анетта решила, что мать нужно забрать из этой среды.

Уже у себя дома она сначала решила искупать мать и тогда заметила, что на руках, ногах и теле женщины много синяков. В тот же день она отправила Легкоступову и ее супруга в наркологическую больницу №17.

По словам источника KP.RU, при госпитализации Бриль назвала вымышленную фамилию матери. Впоследствии она объяснила, что хотела защитить ее от назойливого внимания СМИ. Через сутки Фирсов сбежал из больницы. Самой Легкоступовой стало хуже 10 августа. Она впала в кому. Тогда ее перевели в городскую клиническую больницу №13. Туда она тоже поступила под вымышленной фамилией Левченко.

Анетта сейчас находится рядом с матерью и общаться с журналистами отказывается. Вопрос о том, как она получила тяжелые травмы, остается открытым. Фирсов утверждает, что она упала в ванной.