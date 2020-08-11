Доктор Болибок назвал симптомы смертельного вируса из Китая

Москва, 11 августа. По меньшей мере 60 человек заразились вирусом SFTS в Китае. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал симптомы вируса.

«Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении», — рассказал врач в комментарии kp.ru.

По словам Болибока, тромбоциты отвечают за свертываемость крови, кровотечение при SFTS может привести к смерти. Опасными могут быть кровоизлияния в перикарде, почке или головном мозге. Врач отметил, что при возникновении симптомов SFTS должен помочь препарат «Ингавирин».

Впервые вирус SFTS зарегистрировали в 2011 году в Китае. Он передается от клещей к человеку и между людьми через кровь или слизистую. На прошлой неделе в Китае SFTS выявили у 60 человек, 7 человек умерли.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал, что клещи-переносчики выявленной в КНР новой вирусной инфекции SFTS распространены на Дальнем Востоке в России, но вирус в них на российской территории пока не нашли. По словам специалиста, ареал клещей существенно уточнен, и он оказался гораздо шире предполагавшегося.