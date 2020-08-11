Прохор Шаляпин отказался уединиться в гробу с пенсионеркой

Москва, 11 августа. Певец Прохор Шаляпин на съемках клипа показал свой характер, отказавшись ложиться в гроб с 76-летней поэтессой Аллой Пеняевой.

Оба принимают участие в создании клипа «Обезоружил» исполнительницы Анны Калашниковой. В музыкальном видео Шаляпин и Пеняева предстают чудаковатой парочкой.

«Прохор и Алла должны были лежать вместе в гробу. Клип-то у нас мистический, вампирская история. Был заказан большой гроб, сделанный под винтаж. Но Прохор отказался сниматься не то что в гробу, даже на его фоне», — рассказала Калашникова в интервью Kp.ru.

Кроме того, Шаляпин не стал меняться одеждой с пенсионеркой, хотя этого требовал изначальный сценарий.

Однако отказы Шаляпина не остановили любвеобильная Пеняева переключилась на другого участника съемок.

«Увидела артиста в гриме «человека -паука» тут же говорит: «Ой, Анечка, нравится мне этот мальчик, можно я его заберу!». Потом ей мой водитель приглянулся, но мы ей аккуратно сказали, что он женат», — добавила Калашникова.

Примечательно, что Шаляпин познакомился с Пеняевой еще до своего появления на «Фабрике звезд». Тогда певец каким-то образом смог очаровать поэтессу, и она подарила ему свою квартиру в Москве, возле станции метро «Автозаводская».