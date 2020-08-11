Эксперты оценили возможность роста выплат на детей

Увеличение пособия на детей — это не просто поддержка населения в сложный период, а существенный подъем уровня жизни в стране. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Увеличение пособий

Министерство труда и социальной защиты РФ начало разрабатывать поправки в законодательство об увеличении пособия на детей от трех до семи лет для малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

По планам министерства, поправки должны вступить в силу с 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут с 5,5 тысячи рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц.

Подъем уровня жизни

Как отметил меценат, общественный деятель, предприниматель Грант Агасьян, государство все больше усиливает социальные программы, и это очень важно для поддержки населения. Хотя, по его мнению, итоговая цель — не просто поддержка населения в сложный период, а существенный подъем уровня жизни в стране. Это было оглашено в послании президента, и это делается постоянно.

«Причем даже пандемия и мировой экономический кризис не стали помехой таким шагам. Я уверен, что все эти меры как поддержат отдельные семьи, так и сформируют повышение потребительского спроса, а как следствие — восстановление и повышение ВВП. Если мы будем идти такими шагами вперед и никуда не сворачивать, то через три года мы увидим реальные перемены, и послание президента станет реальностью», — добавил Агасьян.

Борьба с бедностью

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заметил, что решение об увеличении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет принято в рамках программы по борьбе с бедностью. Возраст детей, за которых выплачиваются средства, выбран неслучайно.

«Когда ребенку исполняется три года, мать выходит из декрета, но не всегда на прошлое место работы. Требуется время и для того, чтобы устроить малыша в детский сад, дождаться, чтобы он привык к режиму. С пособием родители могут спокойно заниматься поиском работы, уделять время детям, не беспокоиться о том, что семья будет испытывать дефицит средств», — пояснил Сигал.

По его мнению, деньги семьи направят на покупку продуктов, лекарств и общее улучшение качества жизни. Особенно важно такое пособие на этапе выхода из кризиса, когда родители восстанавливают финансовые запасы после самоизоляции. Также пособие позволит отправлять на летний отдых старших детей и покупать товары для школы. Дополнительные деньги на руках россиян стимулируют рост ВВП.

Забота о подрастающем поколении

Адвокат Ольга Сулим заявила, что такая забота государства о подрастающем поколении не может не радовать.

«Пандемия коронавируса заставила власть иначе посмотреть на вопросы социального обеспечения. Было принято множество важных поправок в отечественные нормативные акты. Так, рассматриваемые нами выплаты возросли практически в 110 раз, поскольку в основу их расчета лег прожиточный минимум на детей в регионе за II квартал прошлого года, разделенный на два. В среднем по стране — это 5500 рублей. Порядок назначения пособий уже утвержден постановлением правительства № 384 от 31 марта. Получить их могут семьи, в которых среднедушевой месячный доход не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе», — пояснила Сулим.

Но, заметила юрист, даже таких денег не всегда хватает, чтобы вытащить семью с маленьким ребенком, требующим достаточно внушительных расходов, из сложного материального положения. Особенно в 2020 году, если один или, что еще хуже, оба родителя остались без работы.

«В таком случае, как отметил президент страны в одном из своих обращений к россиянам, необходимо увеличение пособия. Вот почему возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году не просто целесообразна, а крайне необходима. По предварительным ожиданиям, они достигнут прожиточного минимума (11-12 тысяч рублей. — Прим. ФАН). Впрочем, Минтруд пока только изыскивает возможные варианты и источники увеличения», — заключила Сулим.

Напомним, Пенсионный фонд РФ (ПФР) произведет единовременную выплату денежного пособия в размере 10 тысяч рублей. Его получат все, кто имеет на это право. ПФР составит список всех семей, которые еще не получили единовременные выплаты, чтобы перевести им средства.