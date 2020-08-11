Сатановский оценил отказ Европы от «Северного потока — 2»

Москва, 11 августа. Заявления немецкой компании Uniper о возможной заморозке российского проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США демонстрирует «свинское» отношение к Европы к России. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Ранее немецкая энергетическая компания Uniper, которая является партнером проекта «Северный поток — 2», допустила заморозку строительства газопровода из-за возможных новых американских санкций, передает «Царьград».

«У нас на этих направлениях такая толпа «котов Леопольдов» сидит, которые сразу объяснят, почему они неправы, но мы с ними конфликтовать никак не можем, они ведут себя, как свиньи, а мы как люди, они не придерживаются правил, а мы придерживаемся», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Напомним, российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны ЕС выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.

В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронут компании, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирмы, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В послании сенаторов отмечалось, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.