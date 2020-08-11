Нарколог Казанцев оценил видео с шатающимся Ефремовым

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал состояние артиста Михаила Ефремова, который был госпитализирован из зала суда в связи с плохим самочувствием. Ранее появились видеозаписи, на которых видно, что Ефремова буквально на руках затаскивают в здание Пресненского суда, артист с трудом идет, шатаясь, сильно хромая и подволакивая ногу. Заседание было отложено. Позже адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии, он без сознания.

«Или подозрение на инсульт, или предынфарктное [состояние]. Виноваты журналисты, раздувшие шумиху в СМИ», — заявил Пашаев.

В то же время, на основе видеозаписи возникло предположение, что Ефремов мог с трудом идти в связи с возможным употреблением алкоголя или других психоактивных веществ, хотя правилами домашнего ареста это запрещено. Ранее появилась информация, что сын Ефремова, который накануне зашел проведать отца, обнаружил артиста на полу без сознания. Ефремову вызвали скорую, но артист отказался от госпитализации.

При этом адвокат потерпевших Александр Добровинский в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что, возможно, тяжесть состояния Ефремова преувеличена.

«Помимо того, что Ефремов великий актер и может сыграть что угодно, не исключено, что его состояние вызвано последствиями интоксикации», — заявил Добровинский.

Главный врач клиники «Корсаков», врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев прокомментировал последнюю информацию о Ефремове, включая видеозапись с шатающимся артистом.

«Меня уже несколько раз спрашивали по поводу Ефремова, может ли в данном случае идти речь о последствиях употребления алкоголя, а также о симуляции, — отметил Казанцев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Насколько я знаю, ему ставят предынфарктное или предынсультное состояние».

Вопрос, мог ли артист недавно употреблять алкоголь, что привело к ухудшению его состояния, лучше задавать тем, кто осуществляет за ним контроль, отметил Казанцев.

«Если Ефремов употреблял [алкоголь] несколько дней назад, тут вопрос не ко мне, а к сотрудникам ФСИН, которые надели на него [электронный] браслет и должны контролировать его состояние. Потому что любая алкоголизация — это нарушение режима с возможным изменением меры пресечения — с домашнего ареста на заключение в СИЗО. То есть, это вопрос не совсем к психиатрам и наркологам».

Тем не менее вопросы на основе видеозаписи, мог ли Ефремов быть сильно пьяным, во многом правомерны, считает врач.

«Состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи, — говорит нарколог. — В обоих случаях может наблюдаться шаткость походки, нарушение артикуляции, изменение лица, паралич тела и так далее. Так что надо проверять, проводить осмотр, экспертизу и только после этого давать заключения. Если у Ефремова предынфарктное состояние — им должны заниматься кардиологи, если предынсультное — этим занимаются неврологи».

Психиатр также ответил на вопрос, может ли плохое самочувствие Ефремова быть связано с его переживаниями из-за происходящего, в том числе из-за возможного наказания.

«Может ли это быть на фоне того, что сейчас вокруг него происходит? Ну, конечно, может: человеку светит 12 лет, и я не верю, что даже при хорошем адвокате ему удастся полностью уйти от наказания. Рассказы, что он ничего не помнит, — это в пользу бедных. Да, состояние опьянения характеризуется определенными амнезиями. Либо концовку не помнят, либо потеря памяти носит фрагментарный характер — часть помнит, часть не помнит, то есть все отрывками. Но, если даже человек говорит, что он чего-то не помнит, это не значит, что он ничего не совершал. А ведь это связано с опьянением не только алкогольным — у него в анализах нашли также наркотические вещества. Это так называемый микст — наркотики плюс алкоголь», — напомнил Алексей Казанцев.

Михаил Ефремов стал фигурантом дела о гибели человека в ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В аварии, которую по версии обвинения спровоцировал находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов, погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.

Ефремов был помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Первоначально артист признавал себя виновным, но потом его защита изменила тактику, и Ефремов отказался от признания вины на основании того, что он якобы не помнит, что произошло 8 июля.