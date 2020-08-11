Вучич готов первым получить российскую вакцину против COVID-19

Белград, 11 августа. Президент Сербии Александер Вучич заявил о готовности первым получить российскую вакцину против нового типа коронавируса.

Он заявил, что счастлив, что Россия первой создала вакцину против опасной инфекции, которую ожидали получить до ноября.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая, — сказал сербский лидер журналистам. — Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции, напомнил «Ридус». Как отметил «ФедералПресс», российская вакцина стала первой в мире.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины против COVID-19.