Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Москва, 11 августа. Самым высокооплачиваемым актером в мире стал Дуэйн Джонсон, заработав больше 87,5 млн долларов за прошлый год, об этом сообщает Forbes.

Forbes составил рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год. Первая десятка звезд заработала суммарно 545,5 млн долларов. Примечательно, что больше 25% от общей суммы актеры получили от Netflix.

Лидер рейтинга Дуэйн Джонсон заработал 87,5 млн долларов, из которых 23,5 млн долларов ― в Netflix. Джонсон снялся в фильме «Красное уведомление» и заработал на успешной презентации линейки товаров Project Rock компании Under Armour.

Второе место занял Райан Рейнольдс, он получил 71,5 млн долларов. Рейнольдс также сыграл в «Красном уведомлении». Кроме того, актер получил 20 млн долларов за роль еще в одном фильме Netflix — «Призрачная шестерка».

Замкнул тройку самых высокооплачиваемых актеров мира Марк Уолберг с 58 млн долларов доходов. Актер получил гонорар за роль в фильме «Правосудие Спенсера» производства Netflix.

Четвертое место досталось Бену Аффлеку, он заработал 55 млн долларов за год. Пятую строчку занял Вин Дизель с 54 млн долларов. Помимо голливудских актеров с список попал и звезда Болливуда Акшай Кумар. Он заработал 48,5 млн долларов, большую часть из которых ему принесла реклама.

Ранее Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место заняла корпорация Apple. По оценке издания, за год стоимость бренда «яблочной» компании выросла на 17% и достигла 241,2 миллиарда долларов. На второй строчке оказался Google (рост 24%, стоимость 207,5 миллиарда долларов), а на третьей — Microsoft (+30% и 162,9 миллиарда долларов).