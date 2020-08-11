Онищенко отреагировал на слухи о переводе школьников на удаленку в сентябре

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко заявил, что теми, кто распространяет заведомо ложную информацию, должны заниматься правоохранительные органы.

Доктор медицинских наук в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что с 21 сентября российских школьников переведут на удаленный режим обучения — из-за якобы второй волны новой коронавирусной инфекции.

«Знаете, надо строить свою работу, отталкиваясь от объективной информации, — сказал Онищенко. — А те, кто распускает слухи, заигрались, видимо. Кто только не упражнялся на этом несчастном коронавирусе! И выборные кампании строят на ней, и политическую борьбу, а теперь решили поиграться рангом пониже».

По словам собеседника ФАН, на сегодняшний день нет никаких оснований для ограничительных мер, но при этом надо помнить, что в России каждый год самый «благоприятный» эпидемический период — это начало сентября.

«Дети приходят в школу, сидят в ограниченных помещениях, — отметил первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке. — Слава богу, в этом году они сидели по домам, основная часть, но, тем не менее. У нас всегда сентябрь характеризовался как «проэпидемичье», как мы, эпидемиологи, это называем».

Дети естественным образом «обмениваются» вирусами, начинают заболевать, посетовал Онищенко, и этого процесса не избежать.

«То же самое будет и в нынешнем году, поэтому нужно помнить, что во всем надо искать хорошее, — заверил профессор. — В ситуации, которая была в России с марта месяца (период самоизоляции. — Прим. ФАН) мы все-таки приобрели навыки пользования средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки и антисептики. — Прим. ФАН)».

Эту новую привычку, говорит Онищенко, надо всячески поощрять и развивать. Потому что сентябрь, октябрь и ноябрь — это месяцы, когда растет количество пациентов с острыми респираторными заболеваниями.

«Контроль над всем этим нужно будет вести более тщательно, чем мы это делали ранее, — заявил депутат. — Вакцинацией нужно будет заниматься в сентябре — вакцинировать детей от гриппа. Это очень важно!»

С теми же, кто распространяет заведомо ложную информацию подобно той, что с 21 сентября российских школьников переведут на удаленный режим обучения, надо разбираться и принимать по данному вопросу меры — по линии правоохранительных органов, сказал собеседник ФАН,

«Я не видел ни одного родителя, который бы истерил [по поводу слухов о «1 сентября»] — свидетельствует он. — Просто им нужно объяснять, что за детьми необходимо внимательно следить. У нас есть педиатры, медицинские учреждения, которые дают официальную информацию».

Во всей информации, которая находится в свободном доступе, в Интернете, надо учиться разделять правду и ложь, советует депутат.

«Поэтому не надо паниковать, — заключил Онищенко. — Все, что вызывает тревогу, будет доводиться своевременно и в адекватном объеме, а не в паническом, алармистском и так далее».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что осенью грядет вторая волна новой коронавирусной инфекции, из-за чего с 21 сентября школьников переведут на удаленный режим обучения.

При этом во вторник в Министерстве просвещения Российской Федерации заявили, что школы начнут работать с первого дня осени в нормальном — очном режиме.

Необходимо, правда, отметить, что в нашей стране уже началась циркуляция вируса гриппа. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова.