Актриса Рудова из «Универа» ждет первенца

Москва, 11 августа. Модель, ведущая и актриса Наталья Рудова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Татьянин день», скоро станет матерью. На кадрах, сделанных на одной из летних веранд кафе, у нее видно округлившийся живот, какой бывает именно при вынашивании ребенка.

По имеющимся данным, это первая беременность актрисы. Она не замужем, однако нет сведений о том, кто является ее возлюбленным, от кого ждет малыша. Рудова предпочитает не делать свою личную жизнь общественным достоянием.

Знакомые модели утверждают, что на фоне беременности актриса стала реже участвовать в тусовках. Вместо смелых и открытых нарядов предпочитает просторные блузы.

Стоит напомнить, что летом Рудова дважды радовала поклонников «горячими» фотографиями. Первое было сделано в бассейне, на нем девушка была без верхней части купальника. Многие фанаты писали, что Рудова является самой красивой девушкой в отечественном кинематографе.

Второй «пикантный» черно-белый кадр был сделан в начале августа. Поклонники звезды были немного обескуражены откровенностью фото. Сама Рудова подчеркивала, что публикуя фотографии, никогда не следует принципу: «А что подумают другие?».

Для поддержания себя в форме теледива, по ее словам, занимается спортом и правильно питается.