Легионер из «Рубина» назвал Россию лучшей страной для футбола

Казань, 11 августа. Сербский форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович позитивно оценил уровень Российской премьер-лиги и футбольный потенциал России.

Легионер признался, что даже не задумывается о переходе в какую-либо другую лигу.

«По-моему, чемпионат России — самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола», — заявил Деспотович в интервью местному изданию.

По словам игрока, в России он чувствует себя весьма комфортно, а переход в «Рубин» считает большим шагом в спортивной карьере.

«Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся», — поделился футболист.

Воспитанник белградской «Црвены Звезды» Деспотович успел поиграть на родине, в бельгийском «Локерене» и нескольких клубах Казахстана. В «Рубин» серб перешел в летнее трансферное окно, покинув расположение «Оренбурга». За уральскую команду нападающий сыграл 43 матча и забил 12 голов. Помимо этого, Деспотович успел запомниться играми за юношескую и молодежную сборные Сербии.

Ранее скандалом закончился первый тур чемпионата России по футболу. В матче «Спартак» — «Сочи» судья назначил два спорных пенальти. После этого болельщики красно-белых потребовали отстранить арбитра встречи от профессии, передает «Царьград».