Адвокат Добровинский допустил, что Ефремову могло стать плохо из-за наркотиков

Москва, 11 августа. Одно простое медицинское исследование поможет выяснить, действительно ли у актера Михаила Ефремова случился инсульт. Об этом заявил адвокат семьи потерпевших Александр Добровинский. Юрист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что рассматривает сразу несколько версий произошедшего сегодня в Пресненском суде.

«Я верю всему, пока не буду уверен, что меня обманывают. Пока нет никаких поводов не верить господину Ефремову. Пока от врачей мы ничего не слышали, и слова защиты мы ставим под вопрос. Мы получаем сотни сообщений, что это театр одного актера, перформанс, — рассказал Добровинский. — На самом деле, инсульт очень просто диагностируется. Есть компьютерная томография, есть магнитно-резонансная томография. Только вот нам до сих пор ни одного снимка не предоставили».

Так же защитник добавил, что психологический стресс мог ухудшить нестабильное состояние здоровья актера и вызвать такую реакцию организма.

«Много версий сейчас гуляет. Как мне рассказал один врач, на этапе отхода от наркотиков, через пять-шесть недель, могут начаться интоксикационные реакции. Именно поэтому, например, когда человек бросает курить, он клеит пластырь с никотином», — добавил Добровинский.

Адвокат добавил, что в случае, если у Ефремова не окажется никаких осложнений, завтра его выпишут из больницы и процесс будет продолжен.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее сегодня Ефремову стало плохо в ходе заседания в Пресненском суде Москвы. Актеру вызвали скорую помощь, которая забрала Ефремова с подозрением на инсульт. Актер был доставлен в одну из столичных клиник. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен ходатайствовать о переносе судебного заседания.