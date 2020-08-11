Депутат Закса Анохин оценил возможность повторения ливанского взрыва в РФ

Санкт-Петербург, 11 августа. Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин призвал не сравнивать последние резонансные техногенные катастрофы, такие как разлив топлива в Норильске и взрыв селитры в порту Бейрута. Он в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, что уровень системы предупреждения развития чрезвычайных ситуаций в России все-таки на порядок выше, чем в арабских странах.

«Я бы не сказал, что уровень нашего раздолбайства сравним с тем же Ливаном. Речь, прежде всего, идет о квалификации кадров, которые трудятся на тех или иных предприятиях, и уровне образования, которое люди получили, чтобы выполнять профессиональные функции на объекте. И в этом плане нашу страну категорически нельзя сравнивать с этой страной, поскольку система профессионального обучения и квалификация кадров в Российской Федерации намного выше», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Анохина.

Между тем депутат рекомендует не сбрасывать со счетов человеческий фактор. Например, в случае, если ответственный сотрудник потеряет заинтересованность в участии в общем деле предприятия или государственного строительства.

«На выборы Заксобрания у нас ходит порядка 30–40% населения. То есть 60% не ходят на выборы, и это их позиция. Можно сказать, это люди, которые относятся критически к событиям, которые происходят в нашей стране. Почему это происходит? По многим факторам. Кто-то считает, что их голос ничего не решит, у кого-то сформировано критическое отношение к нашей избирательной системе», — отметил петербургский парламентарий.

И здесь, считает депутат, необходимо прилагать усилия для повышения заинтересованности участия граждан в общем деле. Таким образом, по его мнению, можно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций по вине человека.