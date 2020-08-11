На месте гибели участника протестов в Минске возник стихийный мемориал

Минск, 11 августа. На место гибели участника протестов в центре Минска несут цветы. Стихийный мемориал возник возле станции метро «Пушкинская».

Десятки людей вешают цветы на металлическое ограждение, которое отделяет тротуар от проезжей части. Мужчина, по данным МВД Белоруссии, погиб во время несанкционированной акции. У него было неустановленное взрывное устройство, которое он хотел кинуть в сторону омоновцев, но оно взорвалось у него в руках. В результате он получил смертельные травмы и скончался.

Напомним, акции протеста, переросшие в беспорядки, произошли в Минске и других городах Белоруссии после выборов президента республики. По данным ЦИК, их выиграл действующий лидер страны Александр Лукашенко. Участники несанкционированных выступлений не согласны с этим результатом. Сам Лукашенко считает, что к организации беспорядков причастны спецслужбы других стран, в частности, Польши и Чехии.