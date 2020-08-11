Осенние выборы в России бьют рекорды по выдвижению и регистрации кандидатов

На выборах 2020 года в России зафиксировано рекордное, по мнению Фонда исследования проблем демократии, количество выдвинутых кандидатов в губернаторы и в депутаты заксобраний. Во время Единого дня голосования 13 сентября выборы губернатора пройдут в 18 регионах, а за депутатов будут голосовать в 11 субъектах федерации. Так, на выборы высших должностных лиц регионов были выдвинуты 147 человек, а зарегистрирован 91. Также представлено свыше 90 партийных списков кандидатов в депутаты.

Фонд исследования проблем демократии провел анализ предвыборной ситуации в российских регионах, где в течение трех дней будут проходить выборы глав субъектов и в законодательные органы власти. Эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей, связывают эту тенденцию с возросшей политической активностью новых политических партий.

Небывалое количество кандидатов

Согласно исследованию, почти 150 кандидатов в губернаторы было выдвинуто в этом году для участия в выборах в Единый день голосования. В прошлом году таких было 127 человек. Среди них от парламентских партий зарегистрировано 54 кандидата, 32 — от непарламентских партий и 5 самовыдвиженцев.

«На основе анализа, который провел Фонд исследования проблем демократии, мы наблюдаем рост активности кандидатов в губернаторы. А также рост количества зарегистрированных кандидатов. Еще, конечно, могут быть небольшие изменения, но они будут носить единичный характер. Мы следим за тем, что происходит не только с кандидатами, но и с депутатами, которые отдавали подписи в поддержку. Поэтому можем сказать, что большинство выдвинувшихся смогли получить поддержку депутатов», — рассказал директор фонда, глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции в ТАСС.

Такую же ситуацию эксперты наблюдают на выборах в депутаты законодательных органов. Согласно анализу, среднее количество выдвинутых партий в 2020 году составляет 11,7 (в прошлом году — 10,8). При этом зарегистрировано 93 партийных списка против 88 в 2019 году, отказано в регистрации 33 спискам (52 отказали год назад).

Как пояснила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова, в ходе избирательной кампании среди партий также наблюдается рост политической активности. По ее словам, по большей части это связано с работой избиркомов, которые доказали готовность выстроить конструктивный диалог с кандидатами. Так, многим партиям избиркомы предоставляли второй шанс, чтобы те направили необходимые документы для регистрации.

«Большую активность мы наблюдаем у некоторых новых партий, которые появились в рамках этого избирательного цикла. Наиболее активными оказались Партия прямой демократии, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «За правду» и Партия пенсионеров, — сказала Булгакова. — Самой заметной оказалась партия «Новые люди», у нее много зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах. Большой процент подачи документов и регистраций — у Партии пенсионеров и «За правду». При этом своих избирателей может потерять партия «Коммунисты России», за которой в обществе закрепляется роль «спойлеров».

Многие хотят получить минуту славы

В ходе выборной кампании-2020 эксперты отмечают огромное количество псевдо-кандидатов. Согласно представленному отчету, в этом году 23 кандидата в губернаторы не представили в избиркомы ни одной подписи от депутатов. В прошлом году таких было 12 человек.

Напомним, в России действует муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Кроме того, 10 человек вначале заявили, что примут участие в избирательной гонке, а затем сняли свои кандидатуры.

«Назовем этих людей псевдо-кандидатами, поскольку при желании можно собрать хоть какое-то количество подписей. Вероятно, эти люди и вообще не собирали подписи, и даже не хотели принимать участие в выборах. Скорее всего, это связано с предстоящими выборами в Госдуму. Вероятно, они просто хотели распиарить свое имя, получить дополнительную известность», — объяснил Григорьев.

Основная причина роста числа кандидатов связана с появлением на политической арене новых партий, убежден директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. При этом, по словам эксперта, у партий «Новые люди» и «За правду» есть большие шансы попасть в Госдуму нового созыва.

«Партии только возникли, им нужно было выставлять кого-то в регионах, вот они и провели кадровый чес. Так что это просто рекрутинг новых партийных проектов, это разовый момент, связанный с выходом на арену трех новых политических проектов («Новые люди», «За правду» и Партия прямой демократии). — сказал он. — Новые вышли, начали вербовать одномандатников. Но и старые и малые тоже активизировались, как, например, «Родина» или Партия пенсионеров. Поэтому такая реакция — целиком на всем избирательном поле».

Политолог Алексей Мухин убежден, что увеличение кандидатов от разных партий связано с трудностью получения достаточного количества подписей. По его мнению, люди стараются искать другие пути решения, чтобы попасть в парламенты. Однако, подчеркивает эксперт, в будущем все больше кандидатов будут выбирать путь самовыдвижения для победы на выборах.

«Я не думаю, что институт самовыдвижения умрет. Достаточно много людей не хотят себя брендировать. Также мне кажется, что у всей большой партийной тройки сейчас нарастают проблемы, и кандидаты не хотят себя с ними ассоциировать. И когда у партий начнется большая война по уничтожению друг друга, именно самовыдвиженцы будут выглядеть максимально привлекательно для избирателей», — сказал ФАН Мухин.

Отметим, что Общественная палата РФ организует наблюдение за выборами 13 сентября вместе с партиями. Как рассказал ФАН Григорьев, ОП не планирует быть единственным модератором наблюдения на выборах, но уже приступила к обучению своих наблюдателей. Общественники обещают, что во всех регионах, где проходят выборы, будут обеспечиваться полный общественный контроль.