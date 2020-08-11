Вдова Табакова объяснила отсутствие памятника на могиле режиссера

Москва, 11 августа. Супруга Олега Табакова Марина Зудина рассказала, почему на могиле знаменитого режиссера нет памятника. Актриса призналась, что не до сих пор успела этого сделать.

По словам знаменитости, могилу мужа она планировала облагородить ко дню его рождения, 17 августа, однако год выдался непростым, что наложило свои коррективы.

Зудина утверждает, что после смерти Табакова она осталась один на один с проблемами, а все единомышленники режиссера исчезли, передает издание «Дни.ру».

В первое время после кончины мастера звезда сериала «Содержанки» не могла найти в себе силы заниматься хозяйственными вопросами, но позже сооружение памятника доверили художнику Николаю Симонову и скульптору Андрею Наличу.

«Мы не представляли, как изобразить жизнерадостного, энергичного, молодого душой человека, каким был Олег Павлович», – рассказала Зудина.

Концепция мемориала обсуждалась с близкими и коллегами Табакова, которые в целом одобрительно отнеслись к идее. Пока же вдова режиссера не видит ничего страшного в том, что на месте захоронения стоит только лишь деревянный крест.

Ранее стало известно, что Московский театр Олега Табакова откроет новый сезон двумя премьерами. В сентябре труппа театра впервые покажет зрителям постановки «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова и спектакль-детектив «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи, пишет «Культуромания».