Ленков объяснил, почему ВВС РФ пощадили беспилотник США над Чукотским морем

Нет смысла задействовать для уничтожения одного малого летательного объекта противника зенитно-ракетные системы, попутно «засвечивая их». Достаточно выслать навстречу ему несколько летчиков, для которых это будет отличным способом потренироваться «в условиях, приближенных к боевым». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение Национального центра управления обороной РФ о том, что три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США RQ-4B Global Hawk в небе над Чукотским морем и заставили его повернуть назад. Таким образом, они не дали перелететь ему через границы России и зафиксировать стратегически важные объекты на береговой линии. После отгона американского летательного аппарата российские боевые самолеты вернулись на места базирования.

«Сигналить беспилотнику о том, что он летит не туда — нет смысла, — заметил Леонков. — Человек, который им управляет, может находиться от него за сотни, а то и за тысячи километров, а сам беспилотник не оснащен средствами оповещения о состоянии воздушной обстановки вокруг себя. Аппарат вылетает как разведчик и работает по наземным объектам, не замечая даже облучения со стороны средств противовоздушной обороны. Так что, когда он залетает в чье-либо воздушное пространство и ведет себя неподобающим образом, то его либо сбивают, либо принуждают к посадке, если удается перехватить его управление».

Именно так, по словам военного эксперта, поступил с американскими разведчиками Иран: один беспилотник, Sentinel, был «захвачен в плен», а другой, морской аналог того же Global Hawk, — сбит.

«Этим они вызвали лютое негодование у американцев, — улыбнулся коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества». — Те все не могли понять, как это иранцы посмели подобное сотворить. Их можно понять, цена одного такого аппарата превышает как минимум 100 миллионов долларов!»

По мнению собеседника ФАН, решение военного командования США отправить к нашим северным границам Global Hawk в надежде на то, что российские операторы, следящие за воздушным пространством, его не заметят, сложно назвать разумным.

«Ну что же, наши истребители встретили его как подобает, — сказал Леонков. — Если бы беспилотник «зарвался» и полетел куда не следует — они бы его в итоге сбили. Подчеркиваю, это сделали бы именно самолеты! Ведь американцы все время хитрят и подыскивают подходы к воздушной обороне РФ, чтобы та как-то среагировала. Думаю, Global Hawk был своеобразной наживкой. США рассчитывали, что мы засветим свои огневые точки».

Вооруженные силы России среагировали так, как американские военные даже не смогли предположить, и в итоге их беспилотнику пришлось с позором лететь обратно, признав провал своей миссии, добавил военный эксперт. Пересеки Global Hawk российскую границу — и он тут же был бы сбит, что не имело бы абсолютно никаких дипломатических последствий для РФ.