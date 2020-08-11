Финансовый шлагбаум России сделает офшоры невыгодными



Москва, 11 августа. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев объяснил, почему правительство Кипра пошло на уступки в соглашении с Россией.

Повышение налоговой ставки на вывод дивидендов и процентов теперь составит 15%, вместо прежних 2%. Именно такой ставкой ранее облагались деньги, переводимые из России на Кипр. Цифры были установлены в 1998 году соглашением двух стран, чтобы активизировать торговлю и внешнеэкономические связи. На практике Кипр стал офшорной зоной, в которую выводились российские капиталы. Ежегодный отток оценивается в 10-15 млрд долларов.

«Мы видим несоответствие между товарно-экономической основой и утечкой капитала. Фактически Кипр стал использоваться как плацдарм для вывода туда капиталов, причем не всегда имеющих чистую экономическую природу», — цитирует Михаила Беляева телеканал «360».

В начале августа российские власти объявили об одностороннем выходе из соглашения о двойном налогообложении. В Никосии оказались не готовы к такому стремительному развитию событий, попросили о повторном проведении переговоров и повысили налоговую ставку до 15%. Теперь вывод капиталов заграницу станет экономически обоснованным, а выводить средства, которые участвуют в уходе от налогообложения, будет невыгодно.

«Эти деньги остаются у нас, в нашей экономике. Они могут использоваться, в том числе, и в наших свободных экономических зонах, которые предлагают достаточно льготные условия для бизнеса», — подчеркнул Михаил Беляев.

Эксперт считает, что подобный шаг со стороны Москвы в будущем приведет к подобным соглашениям с другими «налоговыми гаванями» в Нидерландах, Люксембурге и на Мальте.