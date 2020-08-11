Актриса из «Великолепного века» показала себя без бюстгальтера

Берлин, 11 августа. Поклонники сериала «Великолепный век» и его звезды Мерьем Узерли оценили фотографии, которые девушка опубликовала в Instagram.

Исполнительница роли Хюррем-султан продемонстрировала свою фигуру в полупрозрачном платье, которое хорошо подчеркивало грудь.

Сама Мерьем Узерли никак не прокомментировала публикацию, зато поклонники в долгу не остались. Они осыпали ее «сердечками» и «лайками», признаниями в любви. Кто-то цитировал фразы из сериала, видимо, связанные с героиней Узерли.

Одна из поклонниц косвенно намекнула, что актрисе не повредит немного поправиться.

«Какая же вы красивая и притягательная. Но в «Великолепном веке» пухленькая, вообще супер! Пусть вы не прочитаете, но я написала, — оценила кадр фолловер.

Один из подписчиков обратил внимание на грустные глаза любимой актрисы. Особо внимательные пользователи сделали акцент на том, что под платьем у звезды нет бюстгальтера и видно грудь.

Стоит отметить, что признания и восхищения были написаны на русском, английском, турецком, арабском и узбекском языках.

Ранее она также порадовала поклонников, опубликовав фотографию в жилете серебристого цвета.

Напомним, что актрисе 12 августа исполнится 37 лет. Она родилась в Германии. В 2011 году ее пригласили на съемки ставшего популярным сериала «Великолепный век», который посвящен событиям в Османской империи.