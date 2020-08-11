Ветераны «Спартака» потребовали пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Москва, 11 августа. Клуб ветеранов московского «Спартака» написал открытое письмо председателю совета директоров клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Бывшие игроки «Спартака» призвали Федуна вести диалог с РФС конструктивно. При этом они потребовали от Дюкова пожизненно отстранить от судейства арбитров матча против «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонида Калошина. В письме отмечается, что VAR не только не улучшает качество судейства, но убивает футбол.

«Мы не можем назвать происходящее иначе, как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», — сказано в обращении.

Встреча «Спартака» и «Сочи» 9 августа завершилась ничьей — 2:2. Москвичи вели со счетом 2:0, но в ворота столичного клуба назначили два пенальти, которые были успешно реализованы. Решения арбитра вызвали сомнения у многих экспертов. Позднее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата.

Ранее Казарцев заявил, что у него были все основания назначить пенальти в ворота красно-белых. Арбитр объяснил, почему решил назначить одиннадцатиметровый в ворота москвичей. По его словам, момент второго пенальти был «на ладони».