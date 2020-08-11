Польше ничего другого не остается, кроме как вернуться к использованию российского газа, заявил Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич.

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что надежды Варшавы на собственный сланцевый газ рухнули, и планы по его добыче пока придется отложить.

Ранее Варшава, вдохновленная примером Соединенных Штатов, добывающих этот вид сырья, пыталась воссоздать производство сланцевого газа на своей территории. При этом американские специалисты утверждали, что на территории Польши можно добыть почти триллион кубометров природного газа, однако в итоге он оказался «неправильным», так как залегает гораздо глубже, чем у заокеанских партнеров. К тому же, как оказалось, нет смысла тратить средства на добычу в условиях падения котировок на голубое топливо.

Квечиньский также подчеркнул, что существует высокая вероятность возвращения к вопросу о добыче газа в Польше, но при условии разработки иных методов. Представитель концерна считает, что технологии добычи, которые применяются в США, не подходят для Европы.

Российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к словам Квечиньского необходимо прислушаться, так как «это заявление не играющего на публику политика, а человека, который знает, что такое газовая промышленность и сложные производства».

«Да, Польша приняла решение добывать сланцевый газ на своей территории, но это была навязанная американцами идея. В США планировали, что таким образом они смогут перехватить у России топливный рынок Европы, но это была абсолютно проигрышная политика, потому что дорогой и некачественный сланцевый газ не может заменить трубопроводный качественный российских газ. И это все понимают. А долгоиграющие проекты, в которые уже были вложены большие деньги, могут привести к очень серьезным проблемам для Польши. К тому же Польша с Украиной, — тормоза развития проекта «Северный поток — 2» — могли спровоцировать газовый кризис в Европе с удорожанием цены на топливо. Вернуться к прежним ценам Польше уже было бы невозможно», — говорит сенатор.

Сегодня же польский специалист официально признал, что сланцевый газ действительно не подходит Европейскому союзу и необходимо искать ему альтернативу. И ей, по мнению собеседника ФАН, может быть только российский газ. Это и станет поводом для разворота Варшавы в сторону Москвы.

«Варшава должна думать о своих людях, о своей фациальной экономике. Это заявление, я думаю, хороший признак. У Польши нет другого выхода, кроме как вернуться к российскому газу. Это произойдет если не в 2021 году, то в 2022 это будет обязательно», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, что Польша ранее предпринимала попытки помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» и даже оштрафовала «Газпром», что никак не отразилось на ходе строительства двух ниток газопровода.