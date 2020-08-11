Премии победителей всероссийских школьных олимпиад могут освободить от НДФЛ

Москва, 11 августа. Денежные премии для победителей олимпиад предлагают включить в перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Такой законопроект подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Документ отправлен на отзыв в правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пояснительной записке к документу сказано, что победителям и призерам заключительного этапа олимпиады в регионах могут устанавливаться премии. Их размер различается в зависимости от субъекта (с 2016 года отменили федеральные премии). Эти премии облагаются НДФЛ в 13 процентов.

Предлагается включить такие премии в перечень доходов, которые освобождаются от налогообложения. Как отмечает автор законодательной инициативы, вознаграждения выплачиваются за достижения школьников, а значит, несовершеннолетних детей, труд которых в образовании выражается в демонстрации знаний и умений, соответствующих мировому уровню.

«Победители и призеры олимпиады являются гордостью России не меньше, чем спортсмены или победители международных олимпиад (премии и призы в денежной форме которых не облагаются НДФЛ)», — уточняется в документе. — Сейчас школьникам из регионов сложнее выйти на заключительный этап олимпиад и труднее готовиться к этому этапу из-за организационных и кадровых вопросов в субъектах».

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, комментируя инициативу, отметила, что проект послужит дополнительным стимулом в развитии олимпиадного движения школьников и стремления их дойти до заключительного (всероссийского) этапа олимпиады.

«Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое интеллектуальное соревнование, в нем участвуют около шести миллионов школьников каждый год. Победители и призеры олимпиад получают льготы при поступлении в вуз, в том числе им можно не сдавать экзамены по профильным предметам. Достойное вознаграждение за интеллектуальное развитие будет мотивировать больше учеников из разных регионов пробовать себя в науке, заниматься интеллектуальным трудом», — сказала ФАН депутат.

Она заметила, что по окончании школы дети смогут поступить в ведущие вузы страны, чтобы двигать вперед российскую науку и технологии. При этом по словам Тутовой, подготовка к олимпиадам — это расходы: учебники, пособия, канцелярия.

«Для достижения высоких результатов по многим предметам незаменимы выездные школы, участие в которых требует денег. Сопряжены с расходами и поездки на олимпиады. Даже если организаторы оплачивают дорогу, они иногда делают это с задержкой. Вот почему денежная премия окажется крайне полезной для олимпиадников из регионов. Она даст им подчас единственную возможность плодотворно учиться», — сказала Тутова.

Парламентарий убеждена, что успехи школьников, победивших в олимпиаде, это труд, который нужно обязательно поощрять.