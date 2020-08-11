Эксперт объяснил желание Трампа пригласить Путина на G7

Москва, 11 августа. Желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа видеть Россию в G7 связано с его стремлением присоединить Москву к своему лагерю в противостоянии с Китаем, заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Американский лидер вновь заявил о том, что намерен пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой семерки». Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в июне, однако пандемия COVID-19 спутала все карты, и выяснилось, что американская сторона не сможет организовать прием. В связи с этим было принято решение перенести саммит на осень, после проведения в США выборов главы государства.

По мнению Рогулева, американский лидер сам себя загнал в ловушку. Ни для кого не секрет, что своим главным геополитическим оппонентом Трамп видит Китай, на который Вашингтон ведет наступление по всем направлениям: политическому, экономическому, торговому, а также с точки зрения санкций.

«Трамп хотел бы и Россию подключить к действиям, связанным с ограничением Китая. Думаю, что с этим в основном связаны его постоянные посылы в отношении участия России в деятельности G7», – подчеркнул специалист.

Пикантность ситуации заключается в том, что российское руководство уже неоднократно заявляло, что не ставит перед собой цель принимать участие в «Большой семерке», поскольку не рассматривает данный формат как важный для себя. Не может быть и речи и ни о какой коалиции с США против Китая, которого Москва расценивает в качестве стратегического партнера.

Кроме того, президент США задумывается о переизбрании. В США то и дело вспыхивают разговоры о «потенциально возможном» вмешательстве РФ в американские выборы. Сам Трамп прекрасно понимает, что подобного не было в 2016 года и сейчас не будет. Тем не менее ему крайне важно вывести этот аргумент из игры во внутриполитической кампании, и саммит G7 может сыграть ему на руку, резюмировал Рогулев.

О желании США втянуть РФ в антикитайскую кампанию сообщил и политолог Владимир Брутер. Вопрос заключается лишь в том, какую позицию изберут в Кремле, не заинтересованном в этом «спектакле».